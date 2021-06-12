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Дайвер из США побывал в пасти кита и выжил

12.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дайвер из США побывал в пасти кита и выжил

Дайвер Майкл Паккард из США выжил после того, как его проглотил горбатый кит. Своими приключениями он поделился с изданием Cape Cod Times.

56-летний мужчина рассказал, что ловил лобстеров на дне Атлантического океана, как вдруг он погрузился в кромешную тьму.

Сначала дайвер подумал, что на него напала акула, но, не найдя зубов, он понял, что находится внутри кита.

Чтобы выбраться, американец начал активно двигаться. Кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. По словам дайвера, он пробыл внутри млекопитающего около 30 секунд.

После того, как кит выплюнул мужчину, к дайверу на помощь пришел его напарник. Пострадавшего доставили в больницу. Медики не обнаружили у мужчины повреждений, опасных для жизни и выписали его спустя несколько часов.

Фото: capecodtimes.com


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Дайвер Майкл Паккард из США выжил после того, как его проглотил горбатый кит. Своими приключениями он поделился с изданием Cape Cod Times. 56-летний мужчина рассказал,...
 
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