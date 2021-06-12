Под Витебском утонул молодой футболист из Нигерии. Как это произошло?

Источник материала: ОНТ

Не только огонь губителен. Вода несёт не меньшую опасность. А наступивший летний сезон только усугубляет печальную статистику. Под Витебском оборвалась жизнь нападающего местного футбольного клуба. Молодой игрок из Нигерии утонул в озере Белое.

Корреспонденты «Тревожной кнопки» попытались выяснить – как это произошло:

Двери загородного комплекса на замке. Вход запрещён и для посетителей, и для любопытных. В минувшие выходные ночью здесь произошла трагедия. Около полуночи нападающий футбольного клуба «Витебск» решит искупаться. И это решение станет фатальным для него.

На молодого 20-летнего нападающего делали большую ставку. Игроков с таким амплуа команде очень не хватало. Кельвин уже успел провести несколько игр за основную команду. В ту ночь футболист отдыхал не один. Знакомый, осознав, что случилась беда, попытается отыскать его в воде самостоятельно. Но в итоге обратится в милицию.

Следственно-оперативной группы осмотрено место происшествия, в ходе осмотра тела погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу опрашиваются.

Все обстоятельства трагедии следствие огласит чуть позже. Пока же точно только одно: алкоголя в крови футболиста не обнаружено.

За первые жаркие дни лета на севере страны это уже четвёртая смерть на воде. Спасатели предупреждают: началось самое коварное время. Воздух прогрет, а вот вода всё ещё холодная. На глубине всего 10 градусов. Большой перепад температур оборачивается большой бедой. К тому же, понять, что человек тонет, иногда под силу только опытному спасателю.

Человек перегрелся на солнышке резко пошёл в холодную водичку на этом фоне у него может произойти и остановка сердца и судороги + бытует такое неправильное утверждение, что люди которые тонут, машут руками, кричат, к сожалению это не так, люди которые тонут, тонут тихо безвучно.

Футбольный клуб «Витебск» готовится проститься с погибшим игроком. Родные футболиста в пяти тысячах километрах от нашей страны. Поэтому форвард может быть похоронен в Витебске. На ближайшую игру с «Шахтёром» команда выйдет с чёрными повязками.

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