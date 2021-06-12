Британская королевская семья устроила прием для мировых лидеров и их жен

Источник материала: ОНТ

Открытие саммита G7 завершилось торжественным приемом, организованным королевской семьей, рассказывает Tatler.

Елизавета II встречала глав государств и их жён в ботаническом саду Eden Project. Также королевскую семью представляли принц Уэльский Чарльз, герцогиня Корнуолльская Камилла, а также герцог и герцогиня Кембриджские.









Помимо неформального общения, на встрече обсуждался климатический кризис и парк Eden Project, в котором представлены растения со всего мира, был выбран Виндзорами не случайно.

Основными спикерами выступили принцы Чарльз и Уильям, а своим главным союзником в деле заботы об экологии они назвали Джо Байдена, который неоднократно заявлял, что охрана окружающей среды станет одним из приоритетов его президентского срока.

13 июня президента США и первую леди в Виндзорском замке примет Елизавета II.

После официальной части мероприятия лидеров G7 ждал банкет, приготовленный звездой английской высокой кухни Эмили Скотт.

Фото: twitter.com/RoyalFamily

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