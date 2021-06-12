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В электричке Минск – Барановичи произошло убийство
Источник материала: ОНТМинск – Барановичи произошло убийство" class="one-news__figure-img">
В Минском районе расследуют убийство в вагоне электрички,
Инцидент произошел вечером 11 июня в электропоезде Минск – Барановичи. Между 60-летним минчанином и 48-летним жителем Столбцов завязался конфликт. Житель столицы ножом ударил в шею потерпевшего. Тот смог дойти до соседнего вагона и скончался.
Подозреваемый задержан. Известно, что он нигде не работает и ранее был судим за хулиганство.
Возбуждено уголовное дело по п.13 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).
Фото: СК
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В Минском районе расследуют убийство в вагоне электрички, сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел вечером 11 июня в электропоезде Минск –...
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