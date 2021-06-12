В электричке Минск – Барановичи произошло убийство

Источник материала: ОНТ

Минск – Барановичи произошло убийство" class="one-news__figure-img">

В Минском районе расследуют убийство в вагоне электрички, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 11 июня в электропоезде Минск – Барановичи. Между 60-летним минчанином и 48-летним жителем Столбцов завязался конфликт. Житель столицы ножом ударил в шею потерпевшего. Тот смог дойти до соседнего вагона и скончался.

Подозреваемый задержан. Известно, что он нигде не работает и ранее был судим за хулиганство.

Возбуждено уголовное дело по п.13 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

Фото: СК

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