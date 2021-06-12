|
МВД Беларуси раскрыло подробности смерти сотрудника милиции
Источник материала: Партизан
Министерство внутренних дел Беларуси опровергло сообщения ряда интернет-источников о том, что сотрудника минской милиции нашли мертвым по месту жительства.
Накануне подобная информация была размещена в ряде Telegram-каналов.
"В интернете распространяется очередная непроверенная информация. На этот раз о сотруднике ОВД, который якобы найден мертвым дома. Сотрудник милиции болел и находился на излечении в госпитале МВД", - сообщили в МВД, ,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел Беларуси опровергло сообщения ряда интернет-источников о том, что сотрудника минской милиции нашли мертвым по месту жительства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)