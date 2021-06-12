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МВД Беларуси раскрыло подробности смерти сотрудника милиции

12.06.2021 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел Беларуси опровергло сообщения ряда интернет-источников о том, что сотрудника минской милиции нашли мертвым по месту жительства.


Накануне подобная информация была размещена в ряде Telegram-каналов.

"В интернете распространяется очередная непроверенная информация. На этот раз о сотруднике ОВД, который якобы найден мертвым дома. Сотрудник милиции болел и находился на излечении в госпитале МВД", - сообщили в МВД, , пишет Sputnik.
 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси опровергло сообщения ряда интернет-источников о том, что сотрудника минской милиции нашли мертвым по месту жительства.
 
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