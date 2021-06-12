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Лука Модрич: сборная Хорватии не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

12.06.2021 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболисты сборной Хорватии не будут вставать на колено перед матчами чемпионата Европы. Об этом в интервью «Би-би-си» рассказал капитан команды Лука Модрич.



«Мы не собираемся вставать на колено. На это нет никакой особенной причины. Мы просто обсудили этот вопрос вместе с партнерами и приняли такое решение, но это не значит, что мы поддерживаем расизм или дискриминацию в футболе», — отметил Модрич.

Капитан сборной Хорватии посчитал, что есть и другие способы для борьбы с расизмом. «Мы не считаем, что таким образом поможем решить проблему», — подытожил он.

10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций призвал болельщиков проявлять уважение к акции в поддержку движения Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы. В организации заявили, что «любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это».

Акция, в рамках которой футболисты по всему миру преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе, пишет Лента.Ру.
 
 
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Футболисты сборной Хорватии не будут вставать на колено перед матчами чемпионата Европы. Об этом в интервью «Би-би-си» рассказал капитан команды Лука Модрич.
 
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