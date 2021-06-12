Немецкий банк аннулировал кредит Беларуси на 100 млн евро





Деньги KfW IPEX-Bank должны были пойти на закупку газовых турбин у Siemens





Информация появилась в телеграм-канале Народного антикризисного управления — структуры оппозиции, которую возглавляет Павел Латушко.





пишет officelife.media. В сообщении сказано, что эти деньги должны были пойти на закупку газотурбинных установок Siemens для БелАЭС,officelife.media.





Представители НАУ утверждают, что кредит был аннулирован после того, как шведское экспортно-кредитное агентство EKN отказалось страховать сделки по покупке турбин. Они сообщают, что в начале апреля обратились к немецким банкам, шведскому агентству EKN и Siemens, чтобы те вышли из сделки по покупке газовых турбин.





По мнению НАУ, без этого кредита невозможно модернизировать энергосистему Беларуси под БелАЭС.