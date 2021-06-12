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Немецкий банк аннулировал кредит Беларуси на 100 млн евро

12.06.2021 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкий KfW IPEX-Bank аннулировал кредит для Беларуси на 100 млн евро.


Деньги KfW IPEX-Bank должны были пойти на закупку газовых турбин у Siemens 

Информация появилась в телеграм-канале Народного антикризисного управления — структуры оппозиции, которую возглавляет Павел Латушко.

В сообщении сказано, что эти деньги должны были пойти на закупку газотурбинных установок Siemens для БелАЭС, пишет officelife.media.

Представители НАУ утверждают, что кредит был аннулирован после того, как шведское экспортно-кредитное агентство EKN отказалось страховать сделки по покупке турбин. Они сообщают, что в начале апреля обратились к немецким банкам, шведскому агентству EKN и Siemens, чтобы те вышли из сделки по покупке газовых турбин.

По мнению НАУ, без этого кредита невозможно модернизировать энергосистему Беларуси под БелАЭС.
 
 
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Немецкий KfW IPEX-Bank аннулировал кредит для Беларуси на 100 млн евро.
 
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