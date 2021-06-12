Боярский дал обещание съесть свою шляпу, если Россия победит на Евро-2020













пишет Sputnik. Народный артист РСФСР Михаил Боярский дал обещание съесть свою шляпу в случае победы сборной России на чемпионате Европы по футболу, пишет "Спорт-Экспресс",Sputnik.





Сегодня российские футболисты стартуют на Евро-2020 домашним матчем в Санкт-Петербурге против сборной Бельгии.





"Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!" – сказал Боярский.





Вместе с тем, по словам актера и болельщика, у российской сборной пока "нет ни опыта, ни мастерства, чтобы решать серьезные задачи". Он вспомнил ЧМ-2018, когда россияне в 1/8 финала обыграли команду Испании в серии пенальти. "Это было чудо. Второй раз оно не повторится. Хотя…" – сказал он.





"На мой взгляд, пока у нас нет команды. А есть отдельные игроки. Кстати, как и в хоккейной сборной — если отталкиваться от последнего чемпионата мира. Поймите правильно, на Евро болеть за наших буду всей душой. И искренне порадуюсь, если парни опровергнут мой мрачный прогноз. Но на данный момент повода для оптимизма не вижу", - сказал Боярский.

В рамках группового раунда россияне сыграют также против Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).







