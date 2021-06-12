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"Это надолго". Можно ли определить будущую профессию ребенка в 5 классе?
12.06.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Нужно ли (и возможно ли) в 11 лет определить свое "призвание"? Тему ранней профориентации, и возможна ли она в этом возрасте, раскрывают эксперты: психолог Александр Колмановский и генеральный директор, сооснователь компании, разрабатывающей образовательные решения, автор и ведущий развивающих программ Тимур Жаббаров.
01:15 Реально ли определить свою будущую профессию в 5 классе?
06:05 Как быть родителям, когда их принуждают "определить" ребенка в ту или иную специализацию?
09:35 Чем отличаются кружки от курсов по профориентации? Сколько времени нужно, чтобы выбрать будущую профессию?
13:30 Как помочь ребенку определиться и не "передавить"?
15:10 Про детей, которые "ничего не хотят"
18:30 Когда ребенок говорит мне "скучно", на самом деле он хочет сказать…
23:15 Есть ли разница между онлайн и офлайн обучением?
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Во многих школах практикуется ранняя профориентация, то есть уже к 5 классу ученики должны определиться со своей будущей профессией. Но что делать, если ребенок еще...
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