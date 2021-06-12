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В электропоезде Минск-Барановичи зарезали человека

12.06.2021 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет сообщает об убийстве в электричке Минск-Барановичи, которое произошло вечером 11 июня.


Работа сотрудника СК на месте происшествия (фото: Следственный комитет)

По имеющимся данным, два пассажира повздорили, а один ударил второго ножом в шею. 

Пострадавший смог добраться к соседнему вагону, но там упал и умер. 


Правоохранителям удалось найти подозреваемого. Им оказался 60-летний минчанин. Во время обыска у него нашли нож, пишет belnaviny.by.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет сообщает об убийстве в электричке Минск-Барановичи, которое произошло вечером 11 июня.
 
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