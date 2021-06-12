В электропоезде Минск-Барановичи зарезали человека





Работа сотрудника СК на месте происшествия (фото: Следственный комитет)





По имеющимся данным, два пассажира повздорили, а один ударил второго ножом в шею.





Пострадавший смог добраться к соседнему вагону, но там упал и умер.









пишет belnaviny.by. Правоохранителям удалось найти подозреваемого. Им оказался 60-летний минчанин. Во время обыска у него нашли нож,belnaviny.by.







