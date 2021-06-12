В Техасе мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре, 13 раненых





Фото: пострадавшие в стрельбе в Техасе (twitter.com/statesman)





ссылкой на Associated Press. Об этом пишет РБК-Украина сона Associated Press.





Сообщается, что стрельба произошла в центре города. По словам начальника полиции Джозефа Чакона, ее устроил мужчина, но мотивы пока неизвестны. Он отметил, что полицейские изучают видео наблюдения и другие улики.





Стрельба произошла в популярном районе с барами и ресторанами. Среди 13 раненых два человека находятся в критическом состоянии.





"Наши офицеры отреагировали очень быстро. Они смогли немедленно принять меры по спасению жизни многих из этих пострадавших", - добавил Чакон.





Он подчеркнул, что некоторые офицеры сами возили пациентов в больницу из-за хаоса на месте стрельбы.





Напомним, ранее в Техасе произошла стрельба на базе военно-воздушных сил США, пострадавших в результате стрельбы не было.





До этого в штате Флорида (США) к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.