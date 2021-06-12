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В Техасе мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре, 13 раненых

12.06.2021 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В техасском Остине (США) неизвестный мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре. На данный момент известно о не менее 13 раненых.


Фото: пострадавшие в стрельбе в Техасе (twitter.com/statesman)

Об этом   пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что стрельба произошла в центре города. По словам начальника полиции Джозефа Чакона, ее устроил мужчина, но мотивы пока неизвестны. Он отметил, что полицейские изучают видео наблюдения и другие улики.

Стрельба произошла в популярном районе с барами и ресторанами. Среди 13 раненых два человека находятся в критическом состоянии.

"Наши офицеры отреагировали очень быстро. Они смогли немедленно принять меры по спасению жизни многих из этих пострадавших", - добавил Чакон.

Он подчеркнул, что некоторые офицеры сами возили пациентов в больницу из-за хаоса на месте стрельбы.

Напомним, ранее в Техасе произошла стрельба на базе военно-воздушных сил США, пострадавших в результате стрельбы не было.

До этого в штате Флорида (США) к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.
 
 
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В техасском Остине (США) неизвестный мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре. На данный момент известно о не менее 13 раненых.
 
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