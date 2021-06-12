ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минэкономики обещает сократить перечень административных процедур

12.06.2021 17:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Перечень административных процедур будет сокращен и переведен на единую электронную площадку, сообщил министр экономики Александр Червяков 11 июня по итогам совещания у Александра Лукашенко по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности.

Минэкономики обещает сократить перечень административных процедур
Фото pixabay.com

Как отмечает пресс-служба Минэкономики, на совещании обсуждался проект указа президента, которым совершенствуется перечень административных процедур. Подготовку данного документа министр экономики назвал первым шагом к предстоящей масштабной работе по пересмотру административных процедур и их переводу в электронное пространство.

Многоуровневая система регулирования административных процедур предполагает постепенное создание реестра таких процедур, единой электронной площадки и отдельных цифровых продуктов, куда можно обратиться дистанционно и оформить административные процедуры по принципу «одного окна».

«Предприятие, входя на электронную площадку, получит максимум информации по любой процедуре. И эта электронная площадка будет являться «одним окном» для подачи заявления. Дальше мы отрабатываем третий уровень, когда у каждого регулятора будет свой электронный продукт, где будет осуществляться конкретная процедура. Мы планируем завершить данную работу до 1 января 2024 года. Создание такой системы максимально устранит необходимость контакта предпринимателей и чиновников. А это, в свою очередь, значительно снизит коррупционные риски. Вместе с тем невозможно перевести все административные процедуры в электронный формат, поэтому останутся и такие, где по-прежнему будет необходимо личное обращение», — пояснил министр экономики.

Проект указа по совершенствованию административных процедур в целом одобрен.

«Это наша задача к исполнению в кратчайшие сроки. Ее реализовывать мы будем совместно с предпринимателями, бизнес-союзами, чтобы максимально сократить административное давление на предприятия всех форм собственности», — отметил Червяков.

По словам министра экономики, реестр административных процедур уже создан в тестовом режиме и в скором времени будет презентован.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечень административных процедур будет сокращен и переведен на единую электронную площадку, сообщил министр экономики Александр Червяков 11 июня по итогам...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД Беларуси раскрыло подробности смерти сотрудника милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by