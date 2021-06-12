Минэкономики обещает сократить перечень административных процедур

Перечень административных процедур будет сокращен и переведен на единую электронную площадку, сообщил министр экономики Александр Червяков 11 июня по итогам совещания у Александра Лукашенко по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности.



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Как отмечает пресс-служба Минэкономики, на совещании обсуждался проект указа президента, которым совершенствуется перечень административных процедур. Подготовку данного документа министр экономики назвал первым шагом к предстоящей масштабной работе по пересмотру административных процедур и их переводу в электронное пространство.

Многоуровневая система регулирования административных процедур предполагает постепенное создание реестра таких процедур, единой электронной площадки и отдельных цифровых продуктов, куда можно обратиться дистанционно и оформить административные процедуры по принципу «одного окна».

«Предприятие, входя на электронную площадку, получит максимум информации по любой процедуре. И эта электронная площадка будет являться «одним окном» для подачи заявления. Дальше мы отрабатываем третий уровень, когда у каждого регулятора будет свой электронный продукт, где будет осуществляться конкретная процедура. Мы планируем завершить данную работу до 1 января 2024 года. Создание такой системы максимально устранит необходимость контакта предпринимателей и чиновников. А это, в свою очередь, значительно снизит коррупционные риски. Вместе с тем невозможно перевести все административные процедуры в электронный формат, поэтому останутся и такие, где по-прежнему будет необходимо личное обращение», — пояснил министр экономики.

Проект указа по совершенствованию административных процедур в целом одобрен.

«Это наша задача к исполнению в кратчайшие сроки. Ее реализовывать мы будем совместно с предпринимателями, бизнес-союзами, чтобы максимально сократить административное давление на предприятия всех форм собственности», — отметил Червяков.

По словам министра экономики, реестр административных процедур уже создан в тестовом режиме и в скором времени будет презентован.