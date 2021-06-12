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Немецкие "зеленые" утвердили Анналену Бербок кандидатом в канцлеры

12.06.2021 18:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидатуру Анналены Бербок на пост главы правительства Германии поддержали 98,5 процента участников съезда "зеленых". Ее соперниками станут консерватор Армин Лашет и социал-демократ Олаф Шольц.


Сопредседательница партии Союз-90/зеленые Анналена Бербок 
Анналена Бербок

Сопредседательница партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) утверждена в качестве кандидата на пост канцлера Германии. Ее кандидатуру поддержали 98,5 процента участников партийного съезда, состоявшегося в субботу, 12 июня. Политик поблагодарила соратников за поддержку, расценив результаты голосования как признак солидарности, пишет DW.

"Зеленые" выдвинули своего кандидата в канцлеры впервые за свою 40-летнюю историю. Соперниками Бербок в борьбе за пост главы правительства ФРГ являются кандидат от консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Армин Лашет (Armin Laschet) и кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), действующий министр финансов и вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Критик "Северного потока - 2"


Бербок выступает за ускорение темпов отказа от угольной энергетики, который запланирован в ФРГ на 2038 год. Кроме того, сопредседательница "зеленых" критикует действия России в Украине, а также является противником завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября. В нынешнем составе высшего законодательного органа республики "зеленые" располагают 67 местами из 709.
 
 
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Кандидатуру Анналены Бербок на пост главы правительства Германии поддержали 98,5 процента участников съезда "зеленых". Ее соперниками станут консерватор Армин...
 
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