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Латушко призвал МВФ не выделять деньги правящему в Беларуси режиму
Источник материала: Навiны
Руководитель НАУ Павел Латушко обратился к директору-распорядителю, Совету управляющих и Исполнительному совету Международного валютного фонда с призывом.
Так, он предлагает отказать нынешнему правительству Беларуси в праве на любые заимствования у МВФ, а также выступить с официальным заявлением о приостановлении для режима Лукашенко доступа к средствам МВФ.
Причиной обращения, как
По мнению оппозиции, квота, на которую будет претендовать Минск, нужна для продолжения финансирования репрессий.
Он напомнил резолюцию Европарламента от 10 июня и призыв Европарламента к МВФ и государствам-членам ЕС «ни при каких обстоятельствах не оказывать режиму прямой бюджетной поддержки и воздержаться от использования специального процесса заимствования, объявленного на 2021 год».
Позиция НАУ была также изложена в письмах, которые были направлены исполнительному директору и директору-распорядителю МВФ.
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Руководитель НАУ Павел Латушко обратился к директору-распорядителю, Совету управляющих и Исполнительному совету Международного валютного фонда с призывом.
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