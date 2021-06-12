Латушко призвал МВФ не выделять деньги правящему в Беларуси режиму

Руководитель НАУ Павел Латушко обратился к директору-распорядителю, Совету управляющих и Исполнительному совету Международного валютного фонда с призывом.





Так, он предлагает отказать нынешнему правительству Беларуси в праве на любые заимствования у МВФ, а также выступить с официальным заявлением о приостановлении для режима Лукашенко доступа к средствам МВФ.

Причиной обращения, как отмечает НАУ , стала грядущая эмиссия SDR (Специальных прав заимствования), в которой Беларусь имеет свою квоту наряду с другими странами-участницами МВФ.

По мнению оппозиции, квота, на которую будет претендовать Минск, нужна для продолжения финансирования репрессий.

Он напомнил резолюцию Европарламента от 10 июня и призыв Европарламента к МВФ и государствам-членам ЕС «ни при каких обстоятельствах не оказывать режиму прямой бюджетной поддержки и воздержаться от использования специального процесса заимствования, объявленного на 2021 год».

Позиция НАУ была также изложена в письмах, которые были направлены исполнительному директору и директору-распорядителю МВФ.