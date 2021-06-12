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Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью на старте Евро-2020
Источник материала: Партизан
В активе команд по одному очку после первого тура.
Уэльс и Швейцария сыграли в ничью 1:1 в матче первого тура группы А Евро-2020. Игра проходила в столице Азербайджана — Баку,
Первый тайм прошел при территориальном преимуществе швейцарцев, которое, впрочем, не увенчалось взятием ворот.
Первый гол в матче зрители увидели во втором тайме. На 49-й минуте Бриль Эмболо с передачи Джердана Шачири открыл счет.
На 74-й минуте ничью для валлийцев спас Киффре Мур. Ассистировал ему Джо Моррелл.
Вырвать победу для швейцарцев мог Марио Гавранович, но его гол был отменен после просмотра ВАР.
В следующем матче Уэльс 16 июня сыграет с Турцией. Швейцария в этот же день сразится с Италией.
В активе команд по одному очку после первого тура. Лидирует в группе А сборная Италии, которая вчера разгромила Турцию (3:0) в матче-открытии Евро.
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В активе команд по одному очку после первого тура.
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