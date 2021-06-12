Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью на старте Евро-2020





пишет sportarena.com. Уэльс и Швейцария сыграли в ничью 1:1 в матче первого тура группы А Евро-2020. Игра проходила в столице Азербайджана — Баку,sportarena.com.





Первый тайм прошел при территориальном преимуществе швейцарцев, которое, впрочем, не увенчалось взятием ворот.





Первый гол в матче зрители увидели во втором тайме. На 49-й минуте Бриль Эмболо с передачи Джердана Шачири открыл счет.





На 74-й минуте ничью для валлийцев спас Киффре Мур. Ассистировал ему Джо Моррелл.





Вырвать победу для швейцарцев мог Марио Гавранович, но его гол был отменен после просмотра ВАР.





В следующем матче Уэльс 16 июня сыграет с Турцией. Швейцария в этот же день сразится с Италией.





В активе команд по одному очку после первого тура. Лидирует в группе А сборная Италии, которая вчера разгромила Турцию (3:0) в матче-открытии Евро.