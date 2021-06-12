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Аршавин заявил, что он против иностранцев в сборной России

12.06.2021 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что в национальной команде страны должны выступать только отечественные игроки.




"Я бы хотел как болельщик и игрок, чтобы в сборной выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я бы был против. Условно, предложили бы мне Марио (Фернандеса - ИФ) вместо Анюкова, я бы сказал, что пусть играет Анюков", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".

В составе сборной России на стартовавшем чемпионате Европы-2020 выступит получивший российское гражданство бразильский защитник Марио Фернандес. Он также защищал цвета российской сборной на чемпионате мира-2018. В отдельных матчах были задействованы, в частности, его соотечественники нападающий Ари, вратарь Маринато Гилерме.

В субботу сборная России проведет первый матч на Евро-2020, в Санкт-Петербурге она сыграет с Бельгией. Начало матча - 22:00 мск. Сам турнир пройдет в 11 городах Европы, пишет interfax.by.
 
 
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Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что в национальной команде страны должны выступать только отечественные игроки.
 
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