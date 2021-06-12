Аршавин заявил, что он против иностранцев в сборной России













"Я бы хотел как болельщик и игрок, чтобы в сборной выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я бы был против. Условно, предложили бы мне Марио (Фернандеса - ИФ) вместо Анюкова, я бы сказал, что пусть играет Анюков", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".





В составе сборной России на стартовавшем чемпионате Европы-2020 выступит получивший российское гражданство бразильский защитник Марио Фернандес. Он также защищал цвета российской сборной на чемпионате мира-2018. В отдельных матчах были задействованы, в частности, его соотечественники нападающий Ари, вратарь Маринато Гилерме.





пишет interfax.by. В субботу сборная России проведет первый матч на Евро-2020, в Санкт-Петербурге она сыграет с Бельгией. Начало матча - 22:00 мск. Сам турнир пройдет в 11 городах Европы,interfax.by.



