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"Июньская классика": дожди, грозы и до +24 – погода на ближайшие дни

12.06.2021 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Типичную июньскую погоду обещают синоптики в воскресенье и в начале следующей недели, будет достаточно тепло, но пройдут дожди и грозы.

"13 июня погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать неустойчивая прохладная воздушная масса со Скандинавии. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы", - сообщили в Гидромете.

Там уточнили, что ночью будет +9...+16 градусов, днем +17...+22 градуса, по северо-востоку местами воздух будет прогреваться до плюс 24 градусов. По словам синоптиков, такой характер погоды является типичным для июня в Беларуси

В понедельник страна будет находиться в прохладной неустойчивой воздушной массе. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Днем в ряде регионов ожидаются грозы. Температура воздуха ночью от +7°C до +14°C, днем +18...+24°C, сообщили в Гидромете.

Согласно предварительному прогнозу, на неделе сохраниться примерно такая же погода, будет достаточно тепло. Но вероятность дождей составит до 60-70%.

 
Теги: Минск
 
 
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Осадки и прохладный ветер принесет на территорию Беларуси атмосферный фронт со Скандинавии.
 
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