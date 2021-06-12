"Июньская классика": дожди, грозы и до +24 – погода на ближайшие дни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Типичную июньскую погоду обещают синоптики в воскресенье и в начале следующей недели, будет достаточно тепло, но пройдут дожди и грозы.

"13 июня погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать неустойчивая прохладная воздушная масса со Скандинавии. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы", - сообщили в Гидромете.

Там уточнили, что ночью будет +9...+16 градусов, днем +17...+22 градуса, по северо-востоку местами воздух будет прогреваться до плюс 24 градусов. По словам синоптиков, такой характер погоды является типичным для июня в Беларуси

В понедельник страна будет находиться в прохладной неустойчивой воздушной массе. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Днем в ряде регионов ожидаются грозы. Температура воздуха ночью от +7°C до +14°C, днем +18...+24°C, сообщили в Гидромете.

Согласно предварительному прогнозу, на неделе сохраниться примерно такая же погода, будет достаточно тепло. Но вероятность дождей составит до 60-70%.