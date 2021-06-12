Немецкий банк аннулировал кредит для Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Кредит был на 100 млн евро – эти деньги должны были пойти на закупку газотурбинных установок Siemens для БелАЭС.

Как сообщает Павел Латушко, отмена этого кредита не позволит представителям власти завершить модернизацию электросетей с привлечением внешнего финансирования из ЕС.

– Репрессии не могут остаться без последствий, – так прокомментировал события белорусский политик.

Поясняется, что после того как шведская EKN отказалась страховать сделки по покупке турбин, немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит на 100 млн евро, который планировалось потратить на закупку газотурбинных установок Siemens.