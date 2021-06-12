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Прогноз погоды на воскресенье: кратковременные дожди и грозы

12.06.2021 18:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз погоды на воскресенье: кратковременные дожди и грозы
Иллюстративное фото
В воскресенье, 13 июня, в Беларуси прогнозируют кратковременные дожди и грозы, сообщает Белгидромет.

Будет облачно с прояснениями. Ветер будет южный с переходом на северо-западный порывистый. Днем местами по западу ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит от +10 до +16 градусов, в дневные часы по стране ожидается 17-23 тепла.

 
 
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В ночные часы температура воздуха составит от +10 до +16 градусов.
 
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