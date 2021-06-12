Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз погоды на воскресенье: кратковременные дожди и грозы В ночные часы температура воздуха составит от +10 до +16 градусов.

Будет облачно с прояснениями. Ветер будет южный с переходом на северо-западный порывистый. Днем местами по западу ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.В ночные часы температура воздуха составит от +10 до +16 градусов, в дневные часы по стране ожидается 17-23 тепла.