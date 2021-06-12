|
Минская милиция подтвердила смерть 33-летнего сотрудника
Источник материала: UDF
Здание ГУВД Мингорисполкома
“Сотрудник милиции болел и находился на излечении в госпитале МВД”, — утверждают в столичной милиции.
Как сообщает тг-канал бывших силовиков, речь про майора Дениса Точилина – участкового Ленинского РУВД столицы. Ему было 33 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник милиции болел и находился на излечении в госпитале МВД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)