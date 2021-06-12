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Минская милиция подтвердила смерть 33-летнего сотрудника

12.06.2021 18:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минская милиция подтвердила смерть 33-летнего сотрудника
Здание ГУВД Мингорисполкома
В ГУВД Мингорисполкома подтвердила смерть милиционера. Однако сведения о найденном мертвым дома сотруднике, которые распространялись в интернете, в управлении назвали непроверенными.

“Сотрудник милиции болел и находился на излечении в госпитале МВД”, — утверждают в столичной милиции.


Как сообщает тг-канал бывших силовиков, речь про майора Дениса Точилина – участкового Ленинского РУВД столицы. Ему было 33 года.
 
 
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Сотрудник милиции болел и находился на излечении в госпитале МВД.
 
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