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Выдре измерили температуру, и она выразительно схватилась за голову. Пользователи соцсетей в восторге и уже начали делать мемы

12.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выдре измерили температуру, и она выразительно схватилась за голову. Пользователи соцсетей в восторге и уже начали делать мемы

В Twitter WholesomeMemes был опубликован забавный ролик с выдрой. На видео врач измеряет животному температуру. Выдра после процедуры хватается за голову лапами.

Пользователи Сети пришли в восторг от комичной и в то же время драматичной позы животного. Мемы не заставили себя ждать.

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В Twitter WholesomeMemes был опубликован забавный ролик с выдрой. На видео врач измеряет животному температуру. Выдра после процедуры хватается за голову лапами. ...
 
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