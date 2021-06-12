Выдре измерили температуру, и она выразительно схватилась за голову. Пользователи соцсетей в восторге и уже начали делать мемы

Источник материала: ОНТ

В Twitter WholesomeMemes был опубликован забавный ролик с выдрой. На видео врач измеряет животному температуру. Выдра после процедуры хватается за голову лапами.

Пользователи Сети пришли в восторг от комичной и в то же время драматичной позы животного. Мемы не заставили себя ждать.

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