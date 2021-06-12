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Выдре измерили температуру, и она выразительно схватилась за голову. Пользователи соцсетей в восторге и уже начали делать мемы
Источник материала: ОНТ
В Twitter
Пользователи Сети пришли в восторг от комичной и в то же время драматичной позы животного. Мемы не заставили себя ждать.
Я запер свою машину?
У меня пахнет изо рта?
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Выдре измерили температуру, и она выразительно схватилась за голову. Пользователи соцсетей в восторге и уже начали делать мемы
В Twitter WholesomeMemes был опубликован забавный ролик с выдрой. На видео врач измеряет животному температуру. Выдра после процедуры хватается за голову лапами. ...
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