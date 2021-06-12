В США пассажир попытался сойти с летящего самолета

Источник материала: ОНТ

В США пассажир летящего из Атланты самолета попытался, не дожидаясь приземления, сойти с борта. Об этом информируют «Известия».

Уточняется, что мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов. После неудачи пассажир начал выламывать боковые двери, через которые проводится посадка на борт самолета.

Причины, которые могли побудить мужчину к подобным действиям, не называются.

Фото: Pixabay

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