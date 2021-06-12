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В США пассажир попытался сойти с летящего самолета
Источник материала: ОНТ
В США пассажир летящего из Атланты самолета попытался, не дожидаясь приземления, сойти с борта. Об этом
Уточняется, что мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов. После неудачи пассажир начал выламывать боковые двери, через которые проводится посадка на борт самолета.
Причины, которые могли побудить мужчину к подобным действиям, не называются.
Фото: Pixabay
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В США пассажир летящего из Атланты самолета попытался, не дожидаясь приземления, сойти с борта. Об этом информируют «Известия». Уточняется, что мужчина пытался...
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