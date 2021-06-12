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У Годзиллы появился достойный противник – гигантский какаду, который путешествует по Австралии
Источник материала: ОНТ
По Австралии на прицепе катается фигура гигантского какаду – дело рук скульптора и художника Фарвардина Далири. Местные жители относятся к необычному творению по-разному: кто-то
Процесс создания гигантской птицы был запечатлен и опубликован в
Художник планирует принять участие в фестивале Carnival of Joy, посвященном обитающем в Австралии животным.
Ранее скульптор
Фото: instagram /giantkookaburra
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По Австралии на прицепе катается фигура гигантского какаду – дело рук скульптора и художника Фарвардина Далири. Местные жители относятся к необычному творению...
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