У Годзиллы появился достойный противник – гигантский какаду, который путешествует по Австралии

Источник материала: ОНТ

По Австралии на прицепе катается фигура гигантского какаду – дело рук скульптора и художника Фарвардина Далири. Местные жители относятся к необычному творению по-разному: кто-то восхищается скульптурой, а кто-то ее пугается .

Процесс создания гигантской птицы был запечатлен и опубликован в Instagram Далири.





Художник планирует принять участие в фестивале Carnival of Joy, посвященном обитающем в Австралии животным.

Ранее скульптор сконструировал 4,5-метрового смеющегося зимородка.

Фото: instagram /giantkookaburra

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