Источник материала: ОНТ

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос-2021». Лидер мирового рейтинга обыграл испанца Рафаэля Надаля.

Поединок завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:6, 6:2.

Новак Джокович лишь во второй раз одолел Надаля на парижском грунте. Испанец потерпел третье поражение на «Ролан Гаррос» в карьере, в его активе 105 побед.

Джокович сыграет в финале парижского турнира в шестой раз, побеждал в решающем поединке он лишь однажды. Его соперник – грек Стефанос Циципас. Матч пройдёт завтра.

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