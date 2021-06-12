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Новак Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос-2021»
Источник материала: ОНТ
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос-2021». Лидер мирового рейтинга обыграл испанца Рафаэля Надаля.
Поединок завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:6, 6:2.
Новак Джокович лишь во второй раз одолел Надаля на парижском грунте. Испанец потерпел третье поражение на «Ролан Гаррос» в карьере, в его активе 105 побед.
Джокович сыграет в финале парижского турнира в шестой раз, побеждал в решающем поединке он лишь однажды. Его соперник – грек Стефанос Циципас. Матч пройдёт завтра.
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос-2021». Лидер мирового рейтинга обыграл испанца Рафаэля Надаля. Поединок завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:6,...
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