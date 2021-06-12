Олимпийским днем в Кобрине завершается фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу»

Источник материала: ОНТ

Фестиваль «Вытоки. Крок да Алимпу» – спортивная часть программы. Сегодня в Кобрине олимпийский день – он завершает культурную и образовательную программу фэста.





Гала-концерт, знакомство с историей и новый взгляд на малую родину. Три дня Кобрин живёт фестивалем.

Спортивный праздник собрал сотни любителей активного образа жизни. Проявить себя в отдельных видах пробовали и взрослые и дети. От футбола и баскетбола до каратэ и шахмат.

Сегодня можно попробовать себя в любом виде. В парке имени Суворова на день превратился в площадку олимпийских состязаний.

Знакомят здесь и с именами известных белорусских спортсменов. Такой ликбез на пользу и взрослым.

Для тех, кто предпочитает следить за спортивными баталиями со стороны – зоны отдыха и выставка белорусских брендов. Товаров под маркой сделано в Беларуси, на любой вкус и цвет.

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