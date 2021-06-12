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В Индии при атаке террористов погибли пять человек
Источник материала: ОНТ
На севере Индии при атаке террористов погибли трое гражданских и двое полицейских. Об этом
Уточняется, что еще двое правоохранителей были тяжело ранены.
Фото: Pixabay
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На севере Индии при атаке террористов погибли трое гражданских и двое полицейских. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Виджая Кумара, руководителя...
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