В Индии при атаке террористов погибли пять человек

Источник материала: ОНТ

На севере Индии при атаке террористов погибли трое гражданских и двое полицейских. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Виджая Кумара, руководителя полиции союзной территории Джамму и Кашмир.

Уточняется, что еще двое правоохранителей были тяжело ранены.

Фото: Pixabay

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