Продолжаются волнения в Палестине

Источник материала: ОНТ

Причиной стал инцидент с подростком, который пострадал во время конфликта с израильскими военными.





Столкновение произошло в пятницу на Западном берегу. Стычки начались недалеко от города Наблус.

Со слов очевидцев, толпа палестинцев бросала камни в солдат и жгла шины. Они в ответ , которые в ответ применили слезоточивый газ, резиновые пули и боевой огонь.

15-летний палестинец был ранен и позже скончался от ран. Израильская сторона утверждает, что тот факт еще нужно проверять.

Напряженность в регионе остается высокой.

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