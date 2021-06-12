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Продолжаются волнения в Палестине
Источник материала: ОНТ
Причиной стал инцидент с подростком, который пострадал во время конфликта с израильскими военными.
Столкновение произошло в пятницу на Западном берегу. Стычки начались недалеко от города Наблус.
Со слов очевидцев, толпа палестинцев бросала камни в солдат и жгла шины. Они в ответ , которые в ответ применили слезоточивый газ, резиновые пули и боевой огонь.
15-летний палестинец был ранен и позже скончался от ран. Израильская сторона утверждает, что тот факт еще нужно проверять.
Напряженность в регионе остается высокой.
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Причиной стал инцидент с подростком, который пострадал во время конфликта с израильскими военными. Столкновение произошло в пятницу на Западном берегу. Стычки...
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