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Встреча Тихановской с белорусской диаспорой в Берлине – в 3 фото
12.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусского политика сопровождала Татьяна Хомич, сестра политзаключенной Марии Колесниковой.
Белорусского политика Светлану Тихановскую, которая находится с рабочим визитом в Германии, в субботу на встрече с белорусской диаспорой сопровождала Татьяна Хомич, сестра политзаключенной Марии Колесниковой.
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Белорусского политика сопровождала Татьяна Хомич, сестра политзаключенной Марии Колесниковой.
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