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Ток-шоу «Пока свободны»: Макей начинает торг с Западом?
Источник материала: Навiны
Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны».
Последние новости уходящей недели журналист Naviny.by Алесь Залевский на площадке Центра европейской трансформации обсуждает с политологом Андреем Егоровым и журналистом радио «Свобода» Виталием Цыганковым.
Что кроется за слухами о возможном скором помиловании политических заключенных? Сделано ли это было специально перед встречей министра иностранных дел Владимира Макея и западных дипломатов?
О чем МИД расскажет на брифинге для СМИ в понедельник, куда позвали даже независимых журналистов?
Как повлияет на Беларусь скорая встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина?
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