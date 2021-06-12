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Ток-шоу «Пока свободны»: Макей начинает торг с Западом?

12.06.2021 20:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны».

Последние новости уходящей недели журналист Naviny.by Алесь Залевский на площадке Центра европейской трансформации обсуждает с политологом Андреем Егоровым и журналистом радио «Свобода» Виталием Цыганковым.

Ток-шоу «Пока свободны»: Макей начинает торг с Западом?

Что кроется за слухами о возможном скором помиловании политических заключенных? Сделано ли это было специально перед встречей министра иностранных дел Владимира Макея и западных дипломатов?

О чем МИД расскажет на брифинге для СМИ в понедельник, куда позвали даже независимых журналистов?

Как повлияет на Беларусь скорая встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина?

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