Почти как вживую: в Минске организовали прямую трансляцию Евро-2020

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси трансляции чемпионата Европы по футболу можно посмотреть на главном стадионе. Там организовали фан-зону. В ней побывала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Праздник начался. Организована трансляция первого матча чемпионата Европы по футболу. Играют Турция и Италия. Поле, трибуны, беговые дорожки минского стадиона «Динамо» превратились в большую фан-зону.

Такого на стадионе еще не было. На поле не футболисты, а болельщики. Сидят на спортивном газоне, общаются, отдыхают, следят за игрой.

«Это же матч открытия лиги Европы, как не прийти. Ожидания от вечера: красиво, интересно посмотреть футбольчик, побольше голов, ярких моментов, я болею за Италию», – поделился болельщик Владимир Герман.

«Это захватывает дух, здесь такая атмосфера. В Европе сейчас почти каждая сборная в каждом городе также на стадионах проводит такие же мероприятия», – добавил болельщик Павел Ивашин.

Фуд-корты, игровые интерактивные площадки для детей и взрослых. Вход бесплатный. За матчем следят даже целыми семьями.

«Взял дочку, ей футбол нравится, ходим постоянно вместе. В нашей стране это в первый раз все так происходит. Хороший уровень, сделано достойно, для детей все доступно. Будем болеть за Италию, нравится эта сборная», – отметил болельщик Денис Момат.

Отметим, что атмосфера праздника и единения болельщиков воодушевляет.