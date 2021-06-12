ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почти как вживую: в Минске организовали прямую трансляцию Евро-2020

12.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси трансляции чемпионата Европы по футболу можно посмотреть на главном стадионе. Там организовали фан-зону. В ней побывала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Праздник начался. Организована трансляция первого матча чемпионата Европы по футболу. Играют Турция и Италия. Поле, трибуны, беговые дорожки минского стадиона «Динамо» превратились в большую фан-зону.

Такого на стадионе еще не было. На поле не футболисты, а болельщики. Сидят на спортивном газоне, общаются, отдыхают, следят за игрой.

«Это же матч открытия лиги Европы, как не прийти. Ожидания от вечера: красиво, интересно посмотреть футбольчик, побольше голов, ярких моментов, я болею за Италию», – поделился болельщик Владимир Герман.

«Это захватывает дух, здесь такая атмосфера. В Европе сейчас почти каждая сборная в каждом городе также на стадионах проводит такие же мероприятия», – добавил болельщик Павел Ивашин.

Фуд-корты, игровые интерактивные площадки для детей и взрослых. Вход бесплатный. За матчем следят даже целыми семьями.

«Взял дочку, ей футбол нравится, ходим постоянно вместе. В нашей стране это в первый раз все так происходит. Хороший уровень, сделано достойно, для детей все доступно. Будем болеть за Италию, нравится эта сборная», – отметил болельщик Денис Момат.

Отметим, что атмосфера праздника и единения болельщиков воодушевляет.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поле, трибуны, беговые дорожки минского стадиона «Динамо» превратились в большую фан-зону.
 
Новости дня
Новости разные
 
Маці 19-гадовай палітзьняволенай Віталіі Бандарэнкі: «Прымусілі падпісаць пяць пустых аркушаў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by