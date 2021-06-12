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Как в Минске отпраздновали День России - фото

13.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

День многонациональной России отмечается в соседней стране с 1992 года, когда Верховный совет Российской Федерации издал постановление о присвоении праздничного статуса дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Современное название - День России - праздник получил в 1998-м году.

Традиционно этот день празднуют и в Беларуси - народными гуляниями, праздничными концертами и официальными мероприятиями. В этот раз торжества начались в полдень во Всехсвятском храме Минска церемонией размещения в крипте  храма земли с мест гибели белорусов в Крымской войне 1853-1856 годов с участием российского посла в Беларуси Евгения Лукьянова.

Продолжили празднование открытие выставки российских и белорусских художников в арт-пространстве Cafe de fleur на на площади Свободы, а затем у Минской ратуши начался многочасовой концерт российских ансамблей национальных диаспор, вечером на сцене их сменили театр песни и танца "Морошка" из Санкт-Петербурга и госансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

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Теги: Минск
 
 
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День многонациональной России - один из самых молодых государственных праздников в соседней стране, по традиции, его с размахом отмечают и в Беларуси. В...
 
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