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Оппозиционеры устроили блокировки дорог на границах Беларуси и стран ЕС

13.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оппозиционеры устроили блокировки дорог на границах Беларуси и стран ЕС

Как потерять лицо и показать уровень маргинальной культуры и воспитания. В Польше беглые из Беларуси, которые строили баррикады, нарушали порядок, продолжают хулиганить. А именно пробуют перекрывать шоссе, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. Предупреждаем, в видео много ненормативной лексики. Согласно законам и нормам морали, мы убрали те слова, которые адресовали водителю большегруза на российских номерах, которому беспредел на дороге оказался не по душе.


Протестная и экстремистская пресса теперь призывает устраивать провокации по ту сторону границы. Это не по душе ни полякам, ни литовцам, ни украинцам, а ещё – водителям, которые едут через их территорию. Остановка транспорта – потери для компании, которые люди у обочин, должны будут возместить. Это признают и беглые, прося полицейского дать возможность сфотографироваться на дороге. Сегодня, вероятно, потребовались более яркие фото.

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Как потерять лицо и показать уровень маргинальной культуры и воспитания. В Польше беглые из Беларуси, которые строили баррикады, нарушали порядок, продолжают...
 
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