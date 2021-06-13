ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Маладзечна-2021»: прошла церемония официального закрытия, но праздник продолжится

Источник материала: ОНТ

Все шлягеры «Молодечно». Гала-концертом завершится XX Фестиваль белорусской песни и поэзии. В Летнем амфитеатре собрались победители музыкального конкурса разных лет. Гран-при в этом году завоевала посланница ещё одной фестивальной столицы страны – Витебска – Николь Фургал.





Обладательницу Приза имени Владимира Мулявина, учреждённого решением Президента, чествовали накануне. Фургал 17 лет. С трёх лет занимается вокалом. Вот и этот фестивальный день начался с «Маладзічка». Самые юные звёздочки «зажгли» зал Дворца культуры. Со сцены звучали национальные хиты. Были и премьеры. Своих лидеров девятый детский конкурс определил ещё весной. Уже в пятый раз лауреатов представили на большом «Молодечно».

«Публика растёт вместе с фестивалем. Растут и те артисты, которые в нём участвуют. И я очень рада, что «Маладзічок», он даёт такую возможность юным артистам, подсмотреть немного за взрослыми, как они достигают своих целей. Такая преемственность должна быть»

Лейтмотив 20 фестиваля – Год народного единства. Александр Лукашенко направил приветствие участникам. Музыка, как никакое другое искусство, объединяет людей. И не важно, что это – рок, классика или фольклор. Все жанры, кроме скучного – в афише юбилейного форума. Сегодня встречали «Паўлінку». Купаловский театр открыл гастрольный сезон на родине Песняра, имя которого носит. Своё слово в городе сказали и современные поэты. Молодечно прощается с праздником до следующего года.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram