Ликвидирован самый разыскиваемый преступник Бразилии

Источник материала: ОНТ

Ранним утром 12 июня в Рио-де-Жанейро полиция ликвидировала главаря одной из крупнейших бразильских группировок Уэллингтона да Силва Брагу, известного также по прозвищу Эко. Преступник считался самым разыскиваемым бандитом в Бразилии, передает Globo.

По сведениям источника, Брага погиб от ранения, полученного во время операции по его поимке.

Банда преступника занималась контрабандой, незаконным подключением к услугам связи и коммунальным сетям, вымогательством.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру поздравил полицию с успешно проведенной операцией.

Фото: twitter / PCERJ

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