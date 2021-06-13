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Ликвидирован самый разыскиваемый преступник Бразилии

13.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ликвидирован самый разыскиваемый преступник Бразилии

Ранним утром 12 июня в Рио-де-Жанейро полиция ликвидировала главаря одной из крупнейших бразильских группировок Уэллингтона да Силва Брагу, известного также по прозвищу Эко. Преступник считался самым разыскиваемым бандитом в Бразилии, передает Globo.

По сведениям источника, Брага погиб от ранения, полученного во время операции по его поимке. 

Банда преступника занималась контрабандой, незаконным подключением к услугам связи и коммунальным сетям, вымогательством.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру поздравил полицию с успешно проведенной операцией.

Фото: twitter / PCERJ

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Ранним утром 12 июня в Рио-де-Жанейро полиция ликвидировала главаря одной из крупнейших бразильских группировок Уэллингтона да Силва Брагу, известного также по...
 
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