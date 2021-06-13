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Ликвидирован самый разыскиваемый преступник Бразилии
Источник материала: ОНТ
Ранним утром 12 июня в Рио-де-Жанейро полиция ликвидировала главаря одной из крупнейших бразильских группировок Уэллингтона да Силва Брагу, известного также по прозвищу Эко. Преступник считался самым разыскиваемым бандитом в Бразилии,
По сведениям источника, Брага погиб от ранения, полученного во время операции по его поимке.
Банда преступника занималась контрабандой, незаконным подключением к услугам связи и коммунальным сетям, вымогательством.
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру
Фото: twitter / PCERJ
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Ранним утром 12 июня в Рио-де-Жанейро полиция ликвидировала главаря одной из крупнейших бразильских группировок Уэллингтона да Силва Брагу, известного также по...
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