«Вытокi «Крок да Алiмпу»: что можно было увидеть на фестивале в Кобрине?

Источник материала: ОНТ

Гала-концерт, знакомство с историей и новый взгляд на малую родину. Три дня Кобрин живёт фестивалем «Вытокi «Крок да Алiмпу». Стартовал он с культурной программы, далее – образовательная и сегодня завершающий олимпийский день. Спортивный праздник собрал сотни любителей активного образа жизни. Проявить себя в отдельных видах пробовали и взрослые и дети.





Небольшая разминка и семья Гарастюк из Бреста готовы к матчу. Все вместе – больше чем половина футбольной команды, с родителями – семеро и все обожают футбол.

На площадках знакомят и с именами известных белорусских спортсменов. Такой ликбез на пользу и взрослым. Для маленьких фанатов Александр Глеб даёт мастер-класс, тут же раздаёт автографы на майках спортсменов.

Футбол и гимнастика, шахматы и стрельба. Сегодня можно попробовать себя в любом виде. Парк имени Суворова на день превратился в площадку олимпийских состязаний. Дети активно участвуют в конкурсах и выигрывают свои первые спортивные награды.

Для тех, кто всё же предпочитает следить за спортивными баталиями со стороны – зоны отдыха и выставка белорусских брендов. Товаров под маркой сделано в Беларуси, как говорят, на любой вкус и цвет. И речь не только о промышленной продукции, работы ремесленников нарасхват...

В этом году фестиваль проходит в год 30-летия Национального олимпийского комитета и Год единения. Фото зоны, аквагрим, катание на катамаранах и карусели. Культурная и спортивная программы сегодня гармонично сплелись в большой праздник целого города.

Два дня в Кобрине мальчики и девочки презентовали свои таланты. На фэсте – это основная часть программы – дать детям проявить себя. Кто-то играл на музыкальных инструментах, кто-то демонстрировал рисунки на выставке, сегодня узнали имена победителей, они, как и обещано получили свои заслуженные призы и подарки.

Аплодисментов и призов удостоили и вокалистов. Конкурс прошёл в парке. Вокальные способности оценивали популярные белорусские артисты. А их оценка для маленьких звёзд самая ценная.

Завершился праздник, как и обещали организаторы ярким шоу. Для участников фестиваля свои лучшие хиты исполнили Жанет, Гюнеш, Валерий Шмат, Ирина Дорофеева. Настроение не смог даже испортить дождь. Кобрин провожал фестиваль.

Совсем скоро «Вытоки» сменит место прописки в конце июня он пройдёт в Мозыре, в июле фестивалить будет Бобруйск, а в августе в Минской области. Финальный «Крок да Алiмпу» пройдёт в столице, он намечен на конец лета.

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