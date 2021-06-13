Гомельская и Витебская область приступили к заготовке кормов

Источник материала: ОНТ

Работы в полях не останавливаются даже после завершения посевной кампании. сейчас сельхозпредприятия активно заготавливают корма – южные регионы в лидерах, Витебщина только начала. Работы аграриям на всё лето. Собрать ведь намерены три укоса.





На максимальных оборотах, уже который день. Сельхозпредприятие «Мазоловогаз» ловит погоду – сегодня небесная канцелярия помогает, значит, с утра вся техника в поле.

скосить надо вовремя, как и убрать – трава на солнышке пролежит максимум 36 часов, дальше начинает терять ценные качества. Под корма здесь отвели около 800 гектаров.

В заготовке кормов только на первый взгляд ничего сложного, но от поля и до траншеи длительного хранения – пять технологических процессов, каждый этап важен. Потому механизатор в кабине комбайна, смотрит не только прямо, но и вправо, следит за погрузкой.

Виталий Бацала, тракторист, машинист сельхозпредприятия «Мазоловогаз»: «Свежескошенная трава, запах, и плюс делаешь большое дело, заготавливаешь корма для бурёнок, они производят молоко, это молоко поступает населению в магазин, на стол, так что эта частичка чего-то чувствуешь, что ты делаешь доброе дело».

Здесь планируют заготовить около 40 тысяч тонн кормов. Сенажом и силосом за сезон заполнить 41 такую траншею. Стараются для 4000 коров, которые круглый год под крышей. Урожай получается хороший – траву даже удобряют. Поля утопают в зелени. Прошлой осенью в хозяйстве решились на эксперимент, засеяли большие площади именно многолетними травами, на 100 гектарах сразу пять сортов.

На севере страны все районы приступили к заготовке кормов. Задачи на первый укос – площади более 200 тысяч гектаров. Но готовы не везде, кое-где механизаторы были заняты на посевной, где-то техника давно не обновлялась, но выход в регионе нашли, за счёт ремонта старого оборудования. Почти полсотни восстановленных косилок уже переданы хозяйствам, и около 30 обновлённых за счёт бюджета области комбайнов скоро приступят к работе.

Михаил Придыбайло, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского областного исполнительного комитета: «Купить один КВК надо сегодня затратить 520-540 тысяч рублей, потому купить 30 машин это серьезные деньги, а благодаря такому подходу на средства в 10 раз меньшие мы возвращаем в строй эти машины».

На поля Гомельской области вышла вся техника: тракторы, косилки, грузовики. Аграрии убирают в среднем по 6 тысяч гектаров в день, здесь к кормозаготовительным работам приступили давно. И наравне с центральными областями выходят в лидеры

Сенаж не только кладут в траншеи, но и прессуют в рулоны. С помощью специальной стрейч-плёнки тюк сена всего за пару минут превращается в герметичное хранилище. Защита от ультрафиолета, воздуха и влаги. Каждая машина делает в среднем по 250 брикетов за смену. С помощью этого способа сохраняются все биологические свойства продукта: высокое содержание сахара и протеина сделают корм максимально питательным.

Максим Корнеенко, заместитель директора сельхозпредприятия «Знамя Родины»: «Ну, дожди нам помогли, на наших землях они нам пользу принесли. Дожди прошли – масса хорошая стоит, есть, что убирать, есть, что косить. Это хорошо, мы на дожди не жалуемся. Мы каждый год, даже в засушливые годы, старались заготавливать на своё поголовье вдоволь, а в этом году, надеемся, будет ещё больше».

Главное – правильно подобрать растение, чтобы потом получить из него полезные рационы. У люцерны, к примеру, нет конкурентов среди семейства бобовых. Труженики села используют каждую минуту, чтобы зелёная масса не перезрела и не намокла. Любая мелочь в поле может зимой сказаться на привесах и надоях.

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