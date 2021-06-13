Погода в областных центрах Беларуси с 14 по 20 июня. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

На уходящей неделе теплый и влажный воздух в Беларусь поставлял южный циклон. Похожая погода нас ожидает и на неделе с 14 по 20 июня.

В понедельник и вторник ожидается переменная облачность. В большинстве районов без осадков, только по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, большая вероятность гроз. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90%. Под утро слабые туманы, видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью +5 ℃…+11 ℃. Днем в понедельник температура будет до +9℃…+16℃, во вторник будет +12℃…+19℃.

В среду будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные по восточной половине, в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90%. Температура воздуха ночью +8℃…+15℃. В дневные часы воздух прогреется до +16℃…+22℃.

В четверг и пятницу будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5℃…+12℃. В дневные часы в четверг воздух прогреется до +15℃...+22℃, в пятницу будет +16℃…+21℃.

В субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями. Сохранится большая вероятность грозовых дождей. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5℃…+12℃. Днем воздух прогреется до +16℃…+22℃.

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