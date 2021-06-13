Лунный календарь на неделю с 14 по 20 июня: можно сажать зелень, бобовые и капусту

Источник материала: ОНТ

В июне характер работ на приусадебном участке меняется: нужно чаще поливать растения, начинать бороться с сорняками и чаще разбираться с вредителями.

14 июня можно подсеять газон. 15 июня удаляйте усы и лишние розетки у земляники. В этот же день можно пасынковать помидоры. 18 июня высаживайте или сейте зелень, лук, бобовые и капусту кольраби.

На следующей неделе будьте внимательны 16-17 июня. Ожидается серьезная магнитная буря.

Прислушаться к внутреннему голосу постарайтесь в понедельник 14 июня. 17 июня постарайтесь расстаться со старыми обидами. 19 июня можно смело отправляться в путешествие.

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.

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