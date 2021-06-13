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Лунный календарь на неделю с 14 по 20 июня: можно сажать зелень, бобовые и капусту

13.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 14 по 20 июня: можно сажать зелень, бобовые и капусту

В июне характер работ на приусадебном участке меняется: нужно чаще поливать растения, начинать бороться с сорняками и чаще разбираться с вредителями. 

14 июня можно подсеять газон. 15 июня удаляйте усы и лишние розетки у земляники. В этот же день можно пасынковать помидоры. 18 июня высаживайте или сейте зелень, лук, бобовые и капусту кольраби. 

На следующей неделе будьте внимательны 16-17 июня.   Ожидается серьезная магнитная буря.

Прислушаться к внутреннему голосу постарайтесь в понедельник 14 июня. 17 июня постарайтесь расстаться со старыми обидами. 19 июня можно смело отправляться в путешествие.  

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  

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В июне характер работ на приусадебном участке меняется: нужно чаще поливать растения, начинать бороться с сорняками и чаще разбираться с вредителями.  14 июня...
 
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