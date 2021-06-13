Зачем европейским «партнерам» санкции против Беларуси и откуда произростает западный неоколониализм? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Не только наш эфир насыщен новостями о диспропорциональных и мало-адекватных заявлениях западных стран, выдаваемых за реакцию на события в Беларуси. Очевидное несоответствие этих реакций и неочевидные цели, которые преследуют ими иностранные политики, весьма предсказуемо вызывают вопросы... «Что» и, главное, «зачем» делают наши контрагенты в отношении нас – разбирался Глеб Лавров. Он дополнит основные темы аналитических сюжетов последних дней на ОНТ.





Нормального времени суток вам, дорогие товарищи. И сразу, кстати, о них.

Один мой товарищ, неглупый и чуткий, порекомендовал мне в текстах быть попроще и прямее. Что ж. И вправду, есть темы, где это прокатывает. Потому сегодня в программе «Будет Дополнено» я, Глеб Лавров, – прямо с начала – буду о новой глобальной геополитике и… нашем, всехнем, месте посреди нее

И кстати, обещаю еще, (постараюсь) быть проще, чтоб прям, ослопом по лбу. Ослоп, если кто запамятовал, это простейшее ударное оружие наших предков – зачастую, совсем необработанная дубина, правда, весьма комплиментарных размеров. Ну, чтоб уж наверняка.

Оружие – старое. Туземное. Тубыльское. Дикарское.

Хотя и профессионалы его, бывало, юзали. Того ж Геракла хоть возьми.

Но. Время ослопов в военном деле – давно прошло. А вот в такой учтивой и тонкой, порой, до ритуальности, сфере, как дипломатия – отнюдь. Так недели всего две тому главный немецкий дипломат Хейко Маас дико извинялся за Намибию. Ну, за то, что на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, дойче империалисты положили там до ста тысяч человек племен гереро и нама во имя распространения среди них благ прогресса и цивилизации. И даже денег, цельный ярд, Хейко намибцам, потомкам тех, кто выжил и дожил, пообещал.

А год тому в Бельгии расшаркались перед Демократической республикой Конго. За 15 миллионов изничтоженных во времена Леопольда II душ. Но денег даже не обещали. Слишком уж великая сумма за те мертвые души выходит. А столичные европейцы «прогресс» же принесли в Африку? Бери – не хочу… Так что, считай, в расчете.

А вот рекордсмен Испания, даром, что за эпоху конкистадоров, целых три звездочки на фюзеляже, по счету загубленных цивилизаций, рисовать может, извиняться не спешит – не перед кем ей, Испании, в Новом свете, виниться. Конкистадоры чисто сработали.

И вот если вы думаете, что размен туземцев на плоды просвещения – всегда по самому людоедскому курсу – он весь в прошлом остался… таки нет.

Новый виток цивилизаторской активности – прямо сейчас на наших изумленных глазах, прямо на наших землях, прямо тут, происходит.

Вот в середине мая пранкеры Вован и Лексус побеседовали с главнюками из фонда по распространению демократии NED, естественно американского. И те не без гордости рассказали о своих гуманитарных достижениях, которые спровоцировали у нас, помимо прочего, события прошлого года. А сколько еще впереди?!

А на этой неделе Петров и… тьфу ты… Вован и Лексус разговорили уже литовского цивилизатора – целого председателя парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса. Который гордо называет себя «продуктом деятельности иностранных фондов». Ну, хотя бы не продуктом их жизнедеятельности, и на том спасибо.

Но по белорусским реалиям Жигас ой как отжег. Не только по нам пообещал прямой наводкой бить. И все исключительно из-за желания сделать мир чуть более цивильным. С точки зрения великой белой цивилизации, ясное дело.

И да, как и в случае с фондом NED, цель горе-цивилизаторов не Беларусь, как таковая. Им и нас, и Россию, и Китай и дальше – сколько глаз хватит, подавай. Ведь есть колонизации начало, нет колонизации конца!

Или, как давеча сказал один старик-воевода, дозором обходящий владения чужие, цитата: «США вернулись, и мировые демократии едины в намерении решить самые сложные задачи и проблемы, имеющие наибольшее значение для НАШЕГО будущего».

Это не возвращение в 1941-й, как успели сказать там. Это – шаг в 1914-й!

Вот и выходит, что мы – остальные (и мы – белорусы, конкретно), признаны туземцами-дикарями. Перед которыми, лет через сто, извинятся, может быть, за многие жертвы во имя не нашего, а их, цивильного мира и прогресса. И еще даже монету-другую подкинут. Может быть. Потом. Если захотят.

Хотя прямо сейчас нас собираются бить. Возможно, даже не ногами. Но тем самым дубиной, ослопом санкций. Которая не разбирает красных, зеленых, черных или бчбелых – дубина же.

Ослопу цивилизованного человека – ему, вообще-то, все равно в чью голову вбивать уроки жизни в цивильном обществе – неоколониальную науку.

А что ж нам делать?

Искать и находить общие ценности нашего расколотого извне общества. И вместе, сколько найдем среди себя своих, нашего роду-племени, отстаивать суверенность совершенно не колониального, а свободного государства. Ведь только для нас, белорусов, суверенитет и наша субъектность – это ценность.

Для остальных – это бремя белого человека.

И, кстати, делать нам все придется и… как можно скорее, и… еще долго. Потому что неолиберальные конкистадоры уже начали новое путешествие к сердцу тьмы на край ночи. И, кстати, вот поэтому литовский «продукт», сам бывший тубылец, которого его белые господа поставили смотрящим над дикими землями, так в открытую говорит, чуя хозяйскую силу за спиной:

Простенький вывод получается? Незамысловатый? Ну, да.

А в некоторых темах такой подход, что называется, в лоб – он прокатывает.

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