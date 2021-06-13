Беларусь накрыл «грозовой бум». Дмитрий Рябов — о завораживающем и опасном атмосферном явлении

Источник материала: ОНТ

Казалось бы, лето — прекрасная и беззаботная пора. Однако, в это время начинается опасный грозовой период. Жаркая погода заставляет испаряться большое количество влаги, которая формирует новые грозовые облака. При прочих равных условиях больше всего гроз происходит в июне и июле.

Однако сказать заранее, где и когда случится «громкое» природное явление, практически невозможно. Атмосфера летом очень неустойчива. Теплые воздушные массы могут перемещаться крайне быстро по вертикали. Затем происходит конденсация, образуются осадки, из которых выпадает дождь. В это же время происходит накопление электрических зарядов с разным знаком. В результате – зарницы, молнии и гром.

Кстати, именно удар молнии представляют собой основную опасность при грозе. Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке, но ни в коем случае вблизи высоких деревьев. В поле постарайтесь найти овраг или любое естественное углубление. В населенных пунктах большинство зданий имеют громоотводы. И еще один совет — во время грозы не разговаривайте по мобильному телефону.

А теперь интересный факт: в мире есть озеро, где молнии бьют практически постоянно. Ночные грозы бывают здесь до 260 суток в год, создавая по 280 молний в час. А находится это удивительное место в Венесуэле. Настоящее световое представление начинается, как только опускаются сумерки. «Огненное шоу» видно на расстоянии до 400 километров.

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