До +22℃, грозы и дожди. Погода с 14 по 20 июня. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

На уходящей неделе теплый и влажный воздух в нашу страну поставлял южный циклон. Схожая погода ожидает Беларусь и в следующие 7 дней.



В начале недели ожидается переменная облачность. В большинстве районов без осадков, только по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, большая вероятность гроз. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90%. Под утро слабые туманы, видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью +5℃…+11℃. Днем до +19℃.

В середине недели будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90%. Температура воздуха ночью +8℃…+15℃. В дневные часы воздух прогреется до +22℃.

Во второй половине неделе в отдельных районах страны пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5℃…+12℃. В дневные часы воздух прогреется до +15℃…+22℃.

В выходные будет облачно с прояснениями. Сохранится большая вероятность грозовых дождей. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5℃…+12℃. В дневные часы воздух прогреется до +22℃.

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