|
До +22℃, грозы и дожди. Погода с 14 по 20 июня. Подробный прогноз
Источник материала: ОНТ
На уходящей неделе теплый и влажный воздух в нашу страну поставлял южный циклон. Схожая погода ожидает Беларусь и в следующие 7 дней.
В середине недели будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90%. Температура воздуха ночью +8℃…+15℃. В дневные часы воздух прогреется до +22℃.
Во второй половине неделе в отдельных районах страны пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5℃…+12℃. В дневные часы воздух прогреется до +15℃…+22℃.
В выходные будет облачно с прояснениями. Сохранится большая вероятность грозовых дождей. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5℃…+12℃. В дневные часы воздух прогреется до +22℃.
Прогноз погоды на каждый день в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!
Еще больше погоды – в нашем Telegram-канале «Рябов ответит». Мы не предсказываем, а прогнозируем!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На уходящей неделе теплый и влажный воздух в нашу страну поставлял южный циклон. Схожая погода ожидает Беларусь и в следующие 7 дней. В начале недели ожидается...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)