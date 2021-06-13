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Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание в первом тайме матча Евро с финнами
Источник материала: ОНТ
Игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча групповой стадии чемпионата Европы против команды Финляндии.
В конце первого тайма датчанин упал на газон и не смог подняться. Около 15 минут футболисту оказывалась экстренная помощь. После Эриксена на носилках унесли с поля.
Матч был приостановлен и отложен на неизвестный срок.
Фото: twitter / UEFAcom_ru
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Игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча групповой стадии чемпионата Европы против команды Финляндии. В конце первого...
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