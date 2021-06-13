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Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание в первом тайме матча Евро с финнами

13.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание в первом тайме матча Евро с финнами

Игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча групповой стадии чемпионата Европы против команды Финляндии.

В конце первого тайма датчанин упал на газон и не смог подняться. Около 15 минут футболисту оказывалась экстренная помощь. После Эриксена на носилках унесли с поля.

Матч был приостановлен и отложен на неизвестный срок.

Фото: twitter / UEFAcom_ru

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Игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча групповой стадии чемпионата Европы против команды Финляндии. В конце первого...
 
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