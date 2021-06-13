ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

При падении туристического самолета во Франции погибли два человека

13.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

При падении туристического самолета во Франции погибли два человека

12 июня на севере Франции упал легкомоторный туристический самолет. В результате происшествия погибли как минимум два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и пожарно-спасательную службу департамента Нор.

Уточняется, что крушение произошло на территории города Вамбреши, расположенного вблизи Лилля. Воздушное судно взлетело с аэродрома в Бондю. На борту было три человека. Вскоре самолет рухнул на автомобильную стоянку торгового центра. Судно загорелось. Огонь был быстро потушен силами пожарных.

Начато расследование произошедшего.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июня на севере Франции упал легкомоторный туристический самолет. В результате происшествия погибли как минимум два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Вярхоўны Савет заслухаў справаздачу аб засакрэчваньні праўды пра Чарнобыль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by