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При падении туристического самолета во Франции погибли два человека
Источник материала: ОНТ
12 июня на севере Франции упал легкомоторный туристический самолет. В результате происшествия погибли как минимум два человека. Об этом
Уточняется, что крушение произошло на территории города Вамбреши, расположенного вблизи Лилля. Воздушное судно взлетело с аэродрома в Бондю. На борту было три человека. Вскоре самолет рухнул на автомобильную стоянку торгового центра. Судно загорелось. Огонь был быстро потушен силами пожарных.
Начато расследование произошедшего.
Фото: Pixabay
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12 июня на севере Франции упал легкомоторный туристический самолет. В результате происшествия погибли как минимум два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой...
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