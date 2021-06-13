При падении туристического самолета во Франции погибли два человека

Источник материала: ОНТ

12 июня на севере Франции упал легкомоторный туристический самолет. В результате происшествия погибли как минимум два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и пожарно-спасательную службу департамента Нор.

Уточняется, что крушение произошло на территории города Вамбреши, расположенного вблизи Лилля. Воздушное судно взлетело с аэродрома в Бондю. На борту было три человека. Вскоре самолет рухнул на автомобильную стоянку торгового центра. Судно загорелось. Огонь был быстро потушен силами пожарных.

Начато расследование произошедшего.

Фото: Pixabay

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