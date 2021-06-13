Игорь Железовский: никто не брал ЧМ чаще, его медаль ОИ – первая для страны, хотел урезать финансы бесполезным видам

Это был человек с ярко выраженной гражданской позицией.





Железовский после медали ОИ не вписался в систему – ведь говорил что думал: не любил «дурные собрания», уважал БЧБ-флаг и критиковал Лукашенко





Теперь – о том, как Железовский прорвался в сборную СССР из совершенно «неконьковых» мест, «забыл» убедить высшие силы в необходимости олимпийского золота, предлагал шокировавшие систему идеи и даже не по своей воле пытался стать депутатом.

Получил «переписанный» паспорт

В некоторых источниках указано, что Железовский умер незадолго до своего 58-летия. На самом деле до этого числа он успел дожить. Откуда расхождение? Дело в том, что родился будущий чемпион в Орше 1 июня 1963 года, но паспорт получил с датой 1 июля. Почему так? «В моем детстве, когда получал паспорт, дата моего рождения была отодвинута на месяц позже. Наверное, заботились о том, чтобы у меня была возможность еще год выступать в более младшей возрастной категории, а для этого было необходимо, чтобы день рождения приходился на вторую половину года. Я на такие вопросы в том возрасте не мог повлиять, за этими корректировками стояли большие дяди», – спустя годы пролил свет на этот вопрос Железовский.









Попал в сборную СССР за 4 года тренировок без инфраструктуры

В конькобежный спорт детей обычно набирают позже, чем в другие виды. Вот и Железовский в вид, принесший ему мировую славу,пришел только в 12 лет, до того подавая надежды в хоккее. Однако в школу Игоря пришел энтузиаст своего дела тренер Николай Гапеенко и сумел многих мальчишек заинтересовать прийти на тренировку. Правда, также многие и отсеялись – дело было осенью, а никакого ледового дворца в Орше тогда не было, и тренировки были просто беговыми. Но Железовский оказался упорным и ходил к Гапеенко до зимы, когда тренер чуть ли не собственными руками с помощью шланга заливал лед на стадиончике льнокомбината. Коучу понравились и физические данные, и настойчивость юного Игоря – позже тренер «пробьет» для подопечного место на сборах в более обустроенных городах.





У Железовского быстро шел прогресс – вскоре после начала пути его взяли под патронаж в сборную БССР. Хотя в республике не было ни одной специально обустроенной конькобежной дорожки, Игорь без устали тренировался на имевшемся льду, а в 16 лет на юношеском чемпионате Союза парень взял серебро и получил приглашение сразу в юниорскую сборную СССР.

Через невезение поставил великие количественные рекорды (один из них вряд ли кто-либо повторит)

В Москве, куда переехал Железовский, успехи не прекратились – молодой спортсмен взял серебро молодежного конькобежного ЧМ и мечтал о больших победах в классическом многоборье (набор дистанций в 500 м, 5000 м, 1500 м и 10000 м). Но в итоге перешел в спринтерское многоборье (дважды по 500 м и 1000 м) – уговорил Валерий Муратов, первый в нем чемпион мира.





Успехи пришли не сразу. Иногда Железовскому просто дико не везло – перед решающими стартами однажды настигла болезнь, однажды травма от падения с велосипеда, а однажды и вовсе сломавшееся на разминке лезвие тщательно подобранных коньков. Из-за этого в первой половине 1980-х крупных турниров в жизни беларуса практически не случалось.





Однако же с 1985-го Железовский начал путь в историю. В том году он побил несколько мировых рекордов и выиграл ЧМ в спринтерском многоборье. А в 1993-м Железовский выиграл такой ЧМ в последний для себя шестой раз – такое больше не удавалось никому (сам Игорь в молодости равнялся на четырехкратного чемпиона из США Эрика Хайдена). Из неудачных мировых первенств в 1987-м высоким результатам помешало перенесенное воспаление легких, а в 1990-м после первого дня беларус шел в лидерах, да «дернул» мышцу – но все равно взял бронзу.





Но если в то, что кто-то когда-то станет семикратным чемпионом мира, еще можно поверить, то другое достижение Железовского повторить практически невозможно. Свои титулы в 1991-м, 1992-м и 1993-м чемпион взял как представитель трех разных образований: СССР, СНГ и независимой Беларуси! В тех же сезонах Железовский также под тремя разными флагами брал и Кубок мира на 1000 м.

Так и не стал чемпионом ОИ – забыл попросить об этом высшие силы

Невезение из начала взрослой карьеры для Железовского сохранилось на главных стартах четырехлетия – Олимпийских играх. Беларус не раз полушутя видел причину этому в том, что в детстве он ничего не знал об ОИ и мечтал стать исключительно чемпионом мира – вот высшие силы и запомнили. Самые большие шансы на золото Олимпиады были в 1988-м в Калгари – но необычный для того времени крытый каток, в котором были и непривычные параметры дорожки, не позволяли идеально вписываться в повороты, а на коротких конькобежных дистанциях пара десятков «лишних» метро значат очень многое. В итоге Железовский смог зацепить лишь бронзу на 1000 м. В 1992-м в Альбервилле медалями вообще не пахло – лучшим местом Игоря стало шестое (при этом буквально через пару недель был триумфальный для спортсмена ЧМ).





Однако тогда же зимние ОИ решили проводить между летними – потому Игры в Лиллехаммере были уже в 1994-м. Они стали первыми для Беларуси как независимой страны. Железовский был неплохо готов и настроен на красивое прощание со спортом, беларусские чиновники грезили золотыми медалями и на 500 м, и на 1000 м (на 1500 м Игорь участия не принимал). Но на 500 м получилось лишь 10-е место, а на 1000 м случилась драма: в решающих забегах Железовский поставил олимпийский рекорд и, казалось, лишь формально ждал конца соревнований для получения долгожданного золота – и тут американец Дэн Дженсен вдруг проехал дистанцию еще круче, с рекордом мировым...









Железовский (слева) на подиуме ОИ-1994





Железовскому досталось второе место – 18 февраля 1994-го Беларусь получила первую суверенную олимпийскую медаль. Через пять дней вторую, примерно такое же обидное серебро, возьмет биатлонистка Светлана Парамыгина, а Игорь после ОИ завершит карьеру.





Давал неугодные советы министру и поднял паралимпийское движение

Через некоторое время после расставания с профспортом Железовский принял предложение тогдашнего министра спорта Беларуси Владимира Рыженкова стать его консультантом. Однако в системе, начинавшей выстраиваться Александром Лукашенко, известный своей прямотой и любовью к справедливости чемпион долго не задержался – такие там были не нужны. «Пошел в министерство, потому что многое видел и хотел изменить. Но в итоге понял, что советы не воспринимаются, ничего менять не собираются. Сначала меня из уважения к моим прошлым заслугам терпеливо слушали, а потом перестали. Я ринулся в бой, не зная правил. Говорил журналистам все, что думал. Впоследствии моя открытость обернулась против меня», – вспоминал Железовский в 2002-м. Одним из самых смелых его предложений было купить для зимников дом в Австрии и сделать его базой – чемпион доказывал, что так сэкономят кучу денег на гостиницах и заработают на сдаче в аренду в свободные даты, а его убеждали, что это невозможно.





В 1996-м его тихонько «отправили на повышение», а на самом деле отодвинули от министерства – дали возглавить федерацию родного вида и поставили как вызов Паралимпийский комитет. Железовский не испугался – под его патронажем была создана сборная, налажены выезды паралимпийцев на соревнования при содействии Минспорта, а в 2000-м году с Паралимпиады в Сиднее беларусы привезли сразу 23 медали. Но в мае 2001-го чемпиона подвинули и с этой должности – но он не жалел, ведь должность перешла медалисту тех самых ПИ Олегу Шепелю (вряд ли тогда Железовский думал, что преемник останется на посту по сей день).





Тогда же был Железовский и членом исполкома НОК. Там он пытался продвинуть смелые идеи: ратовал за то, чтобы приоритетных видов спорта в стране было максимум 10, а все финансирование от не таких перспективных дисциплин предлагал отправить в детско-юношеский спорт. Чемпиона возмущало, что взрослые спортсмены могут толком не показывать результатов, но при этом оставаться на обеспечении Минспорта и ездить на сборы. Но на все предложения чиновники, как говорил Железовский, крутили у виска пальцем, а к 2002-му чемпиона лишили и членства в исполкоме – после того как не успел на собрание, которое несколько раз переносили.

Баллотировался в депутаты, а счастье нашел в бизнесе

Железовский считал спорт политикой – в том плане, что победы могут прославить страну на весь мир. Сам же в политику не особо хотел – но в 2000-м паралимпийцы уговорили баллотироваться в депутаты парламента. Он под давлением окружения согласился, но быстро пожалел об этом и радовался, что в итоге проиграл выборы. «Понял, что занимаюсь абы-чем. Ездишь по предприятиям, несешь какую-то чепуху», – вспоминал предвыборный процесс Железовский.





После расставания с системой Игорь, который всегда понимал, что «на одну славу не проживешь», ушел в бизнес своего брата Валерия – его фирмы занимались сначала поставками продукции «Керамина», а потом открыли в России собственный завод по производству керамогранита. Игорь уехал в соседнюю страну и авансом получил пост гендиректора, но с привычным ему упорством разобрался и в этой сфере – и стал зарабатывать больше, чем в беларусскую бытность. При этом деньги видел инструментом альтруизма. «Это же здорово, когда можешь использовать деньги для красивой и качественной жизни своих родных и близких. Когда можешь друзьям помочь. Мне нравится отдавать и очень хочется, чтобы такая возможность оставалась и в будущем», – говорил Железовский.





Фото: ТАСС, Global Look Press, YouTube/Olympics, technotile-shop.ru











