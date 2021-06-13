ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Средняя зарплата в «Великом камне» составляет 2,7 тыс. рублей, а более 80 % работников – белорусы

13.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Большинство работников в «Великом камне» – белорусы.

Об этом рассказал глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко, ставший гостем проекта «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

По словам А. Ярошенко, сейчас в парке работают около 200 китайцев, что немного и в том числе связано с пандемией. Есть среди сотрудников также американцы, англичане, румыны, литовцы. Но в основном это белорусы – более 80 %, а это больше 2 тыс. человек у резидентов.

– Здесь хорошие высокооплачиваемые рабочие места. Средняя заработная плата – 2,7 тыс. рублей. Думаю, многие посчитали бы и за честь работать здесь. Есть нюанс: инновационное производство требует хорошей квалификации. Но с этим в стране, слава Богу, все хорошо, – сказал глава администрации индустриального парка.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ЧП на Евро: защитник сборной Бельгии получил двойной перелом глазницы и пропустит оставшиеся матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by