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«Цветочки на даче? Скорее, картошка и морковь. Как в старые и недобрые времена»

13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Что только ни услышишь за десять минут, укрываясь от дождя в незнакомой компании. 

«Цветочки на даче? Скорее, картошка и морковь. Как в старые и недобрые времена»

Архивное фото

На днях довелось укрыться от ливня в подъезде небольшого торгового центра. Здесь уже собралась небольшая компания: несколько мужчин и женщин.

Вслед за мной в двери впорхнули вчерашние школьницы, которые тут же продолжили обсуждать встречу рассвета после выпускного. Долго они в тесном подъезде не задержались и скоро убежали в дождь, вежливо, но настойчиво попросив старших расступиться.

— Молодежь сейчас не такая… — зазвучало вслед девушкам.

Я внутренне напрягся, готовясь услышать про воспитание, мобильники и прочее пенсионерское ворчание. Но продолжение приятно порадовало:

— Да, не такая. Более самостоятельная, такие строем не хотят ходить. 

Дальше продолжился разговор, прерванный появлением молодого поколения. Говорили о ремонте, выборе строительных материалов:

— А, знаю эту компанию. Хорошая, качественная продукция. Но имейте ввиду: там иностранный капитал… Ну, вы же понимаете, контрсанкции и все такое. В любой момент могут прикрыть. И где тогда искать материалы, чтобы достроить?

Дачную тему поддержал пенсионер, спустившийся по ступенькам к выходу и решивший переждать ливень вместе с остальными. В этот момент обсуждался вопрос озеленения участка.

— Цветочки, клумбочки? Скорее, картошка и морковь. Как в старые и недобрые времена, — сам себе под нос пробубнил мужчина.

— Из дачи скоро и в лес не выйдешь — почти не осталось того леса. Пилят и пилят, целыми участками. Куда это все девается?

— На продажу, денег в казне все меньше.

Дождь начал утихать. Одна из женщин, получив подробные объяснения как доехать до магазина пиломатериалов, собралась бежать к машине. До этого момента в компании говорили по-русски. Услышав от нее на прощание «дзякуй», один из мужчин крикнул вслед:

— Да пабачэння!

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