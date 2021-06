Египет с поправкой на пандемию: «Where are you from? Белорусы? Земляки!»

Источник материала: Салiдарнасць

Как отдыхают белорусы на одном из немногих доступных этим летом курортов.

Изначально у нас с семьей в планах на это лето стояла Албания. «Нужно выбираться к морю и солнцу, пока нас опять не закрыли», – мрачно пошутил муж в начале мая. Как в воду глядел.

Потом начались придирки: в пакетных турах или ночей мало, или «звезды» не те, или слишком дорого на четверых. Да и рекомендованная друзьями турагент порекомендовала с маленькими детьми обратить внимание на Турцию или Египет. При прочих равных условиях победил последний – при возвращении из этой страны белорусам не нужна 10-дневная самоизоляция.





А пока мы складировали в чемодан новые купальники, панамки и солнцезащитные кремы, 23 мая случилась принудительная посадка самолета компании Ryanair в Минске и вполне закономерная реакция международного сообщества – большинство европейских перевозчиков перестали летать в и над Беларусью, а ряд стран запретил Belavia использовать их воздушное пространство.

Туроператоры вынужденно приостановили продажи туров в Албанию, Болгарию и Черногорию. Кроме того, сотни наших земляков «застряли» в Албании, Кипре, Тунисе и в полной неизвестности ждали эвакуационных рейсов домой в облет закрытых территорий.

Впрочем, эти мало способствующие отпускному настрою новости мы читали уже позже, в отеле. Но Египет оставался (и остается) открытым, а на море, не считая Минского, мы не были долгих семь лет – решили ехать, отложив неприкосновенную сумму, на всякий пожарный случай.

Кстати, ровно в день вылета стало известно, что назавтра Украина закрывает небо для белорусских самолетов – а значит, увеличится время в пути и цена авиабилетов.

Сотрудники национального аэропорта «Минск» старательно делали вид , что все идет как запланировано и на табло не горят всего пять строк вылетов, три из которых – чартеры в Турцию и Египет. Напоминали разномастной толпе родителей с детьми про социальную дистанцию и маски, которые все равно снимались многими на каждом этапе контроля, проверяли бланки ПЦР-тестов, дежурно упреждая, что на борту все время полета нужно также быть в масках – но туристы снимали их почти сразу и вплоть до приземления в аэропорту Хургады.





Кажется, абсолютно все туристы фотографируются в пальмовой аллее

Забегая вперед – за все время тура нам измеряли температуру один раз, уже в отеле, при входе в столовую (и делал это почему-то один из поваров), а маски требовались только в аэропорту и при выездах за пределы отеля на шопинг или экскурсии.

В нашем отеле семейного типа состав туристов был разношерстный: на первый взгляд, больше всего гостей из Украины и Турции, время от времени слышалась русская, польская, немецкая, итальянская и румынская речь.

Гиды, уламывающие новичков на экскурсии по завышенным ценам, как мантру, повторяли, что вот-вот через неделю-другую хлынут туристы из России, и тогда, мол, цены еще подскочат – но, кажется, это все-таки маркетинговый ход.

Один из продавцов в сувенирной лавочке, бойко говорящий на русском и козыряющий «русским именем» египтянин Роман, признался:

– Мы очень ждем славян – русских, украинцев, белорусов. В прошлом году из-за «короны» многие, кто занят в нашем бизнесе, вообще не работали, сильно надеялись на этот сезон. А из Европы боятся ехать, совсем немного туристов. Вы там скажите в Беларуси, чтобы приезжали в Хургаду, если заедут в «Сензо Молл» и придут ко мне за сувенирами – я хорошую скидку сделаю!

Белорусов, кстати, уже через несколько дней стало заметно больше – было слышно знакомое «дзеканне», а на пляже все чаще встречались надписи на песке: «Брест», «I love Vitebsk», «Гомель 2021». В полосе отлива однажды видели даже «За Беларусь», но спустя полчаса первое слово кто-то затер.

…В отеле, магазинчиках и туристических местах для общения вполне хватает базового английского и русского языков, цены несложно перевести из египетских фунтов в доллары (курс примерно 15,6), а кое-где в электронных сканерах указана стоимость сразу в фунтах, долларах и евро.

Нас уверяли, что наравне с чаевыми у персонала отелей котируются белорусские шоколадки «Аленка» – мол, их можно выгодно перепродать, а потому лучше одна «Аленка», чем один доллар. Честно говоря, особой разницы в качестве уборки и сервиса мы не заметили – работники точно так же крутили из полотенец и одеял лебедей и слоников, а бармены, если дружелюбно попросить, наливали кофе и напитки в чашки и стаканы, а не пластиковую посуду.





«Дикую» часть пляжа не расчищают и не огораживают сетками, а отгороженная бухта до заката забита отдыхающими. После захода солнца купаться запрещено

А вот «принцип бледнокожести» действительно работал – чем краснее после первого дня выглядит турист, тем чаще подходят к нему местные зазывалы и тем назойливее предлагают свои услуги. В конце отдыха загоревшему отдыхающему хватает ленивого «Not interesting».

Я незаметно переключаюсь с русского на беларусский, и тут же вокруг оказывается гораздо больше «своих». Даже продающие экскурсии, дайвинг, сафари-туры, косички, фото и бог знает, что еще, местные менеджеры чуть ли не через одного завершают диалог фразой «Жыве Беларусь!».

Работник дайвинг-центра на пляже радостно подскакивает к нам:

– Where are you from? Белорусы? Я так и подумал! Земляки!

– Это с чего бы? – удивляемся.

– У меня жена из Вилейки. Она весь год читает новости, что у вас происходит, мне рассказывает – сильно переживает, и я с ней… Вы такие хорошие люди, белорусы, что же вам так не повезло с президентом – вот вам бы Зеленского, а Лукашенко – в Украину.

В приступе откровения египтянин рассказывает, что у них с женой даже квартира есть в минской Чижовке – «и я к вам обязательно приеду, но только когда его не будет» – и уходит дальше, параллельно проводя минутку политинформации и продавая экскурсии.

Соседи по отелю, несколько молодых семей из Волынской области Украины, живо подключаются к обсуждению:

– Мы в телеграме читаем все время, как дела в Беларуси – честно говоря, были уверены, что еще в августе народ победит, а оно вон как все затянулось. Сейчас как, после захвата самолета, Лукашенко совсем лютует, делает вид, что всех врагов победил?

Узнав, что упомянутый телеграм-канал в Беларуси признан экстремистским и за подписку, а тем более распространение его материалов грозит уголовная ответственность, украинцы выглядят ошарашенными. Советуют, «если что, уезжайте к нам в Украину, у нас такого дурдома все-таки нет».

Следующими «на мову», как на огонек, подтягивается семья из Витебска: «Вы, наверное, из Минска? У нас-то мало кто на белорусском говорит, из наших знакомых только мама Павла Северинца». Признаются: в Египет попали почти случайно, собирались в Черногорию, «но все накрылось», запасной вариант в Турции внезапно подорожал больше чем на 300 долларов.

– Это, знаете, может быть, в Минске не очень большие деньги, а у нас на периферии для многих две зарплаты, – с горечью замечает отец семейства. – Но чиновники из города и области, как обычно, рапортуют, что все хорошо, стабильно, зарплаты растут – такое чувство, что формируют отдельную реальность… Как думаете, обратно-то улетим с этим закрытым небом?

Переживают за обратный путь многие, но все-таки летят – море, солнце, совершенно иной темп жизни и даже +36-38 градусов непривычно легко переносятся. Плюс, конечно, аквапарк со множеством бассейнов внутри отеля и развлекательная программа за его пределами.





Закрученные горки в аквапарке привлекают не всех, но с бело-красной белорусы стараются съехать обязательно

Опытные туристы утверждают, мол, за погружениями – это не в Хургаду, здесь, чтобы увидеть что-то путное, нужно заказывать экскурсию или отплывать с инструкторами далеко от берега. Тут хорошо с маленькими детьми, потому что песчаные пляжи и пологий вход, но смотреть на рыб и коралловые рифы лучше из Шарм-Эль-Шейха – съездить в Черепаховую бухту, в национальный парк Рос-Мухаммед или к знаменитой Башне – коралловой стене, уходящей на десятки метров в глубину.

Зато из Хургады можно отправиться посмотреть затонувший корабль «Карнатик» или изучить обитателей кораллового рифа Фанадир. При этом погружения в Хургаде стартуют от 20-30 долларов за 10-15 минут.





Еще один пункт программы, который настоятельно рекомендуют гиды туристам в Хургаде – Гранд Аквариум (билет на взрослого – 28,5 долларов, на ребенка вдвое дешевле, дети до 4 лет бесплатно). Небольшой зоопарк здесь не очень интересен, но в туннелях самого аквариума действительно волшебная атмосфера. Можно рассмотреть медитативных скатов и небольших акул, которых периодически кормит человек с аквалангом, ярких рыбок («Мам, вон Дори поплыла, а это Немо!» – восклицали продвинутые дети), черепах…





Еще здесь есть незаслуженно обделенный вниманием скелет ископаемого ящера, прародителя кита – не пытайтесь запомнить его название, просто оцените габариты (длина скелета – 21 метр!). Внутри можно фотографировать, но только без вспышки – или на аппарат штатного фотографа аквариума, естественно, за дополнительную плату.





Среди других популярных направлений, помимо морских экскурсий с погружением и высадкой на остров – ознакомительная экскурсия по Хургаде, подводная экскурсия на батискафе, круиз по Нилу.

Также многих привлекает поездка в древнюю столицу Египта Луксор с посещением Карнакского храма (испытание для сильных духом и телом, ибо маршрут в «город живых и город мертвых» автобусный, а храмовый комплекс находится в пустыне, где температура часто достигает +50), день в Каире с посещением пирамид и музея папируса. И, конечно, сафари по пустыне – катание на джипах, квадроциклах и багги – небольших легких авто для езды по бездорожью.





«Песочный город»

В общем, вариантов вам предложат на любой вкус, вопрос только в цене – дешевле 15 долларов выйдет разве что поездка на любом из местных такси к местам шопинга: в торговый центр «Сензо Молл», на самую известную «туристическую» улицу Шератон, где полно сувенирных лавочек и магазинов, или, например, на местный рынок Дахар.

Как следует наглотавшись соленой воды Красного моря и насмотревшись на припорошенное песком небо, гигантские алоэ, разные виды пальм, собираемся в обратный путь. Уже знаем, что он будет на 1 час дольше – но, правда, без доплаты топливного сбора. От «свежеприехавших» узнаем, что их путевки подорожали от 30-40 долларов на человека.

Проходим уйму кордонов и досмотров (да-да, из Египта по-прежнему нельзя вывозить местные деньги, ракушки и кораллы, более 1 литра алкоголя, также внимание таможни привлекут кальяны и большое количество лекарств). Местный полицейский с улыбкой машет рукой детям: «Bye, habibi!»