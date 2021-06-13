Художник создает миниатюрные скульптуры из грифеля – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По словам Ли Минцзюна, он ушел с основной работы, чтобы посвятить любимому занятию все свое время. Семья решение молодого человека не поддержала, однако он от задуманного не отступил.

"Создание скульптур из карандашного грифеля - это осуществление моей мечты. Мне кажется, что если никто не смеется над твоей мечтой, то за ее реализацию и браться не стоит", - сказал Ли Минцзюн.

Художник говорит, что черпает вдохновение из повседневной жизни, вырезая фигурки кошек, за которыми ему так нравится наблюдать. Ли Минцзюн добавил, что своим искусством он надеется привлечь внимание молодежи к древнему национальному искусству.

"Если благодаря моим усилиям молодые люди поймут и заинтересуются минискульптурами, я буду чувствовать, что сделал что-то для популяризации этого искусства и чего-то достиг", - подытожил он.

Смотрите на видео, как художник создает миниатюры на кончике карандашного грифеля.

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