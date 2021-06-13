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Рай для сладкоежки: шоколадный торт без муки за 15 минут

13.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Если вы читаете этот рецепт, то вам больше не придется тратить время на сложносочиненные десерты или впадать в отчаяние при виде нежданных гостей. Быстрый шоколадный торт из самых простых ингредиентов, которые точно завалялись на полках и в холодильнике, порадует вас невероятным вкусом и простотой в приготовлении.

Рецепт быстрого и легкого торта без муки, который вы приготовите на раз-два-три - в руководстве Sputnik. Порадуйте своего внутреннего сладкоежку!

Ингредиенты (на 3-4 порции) :

  • шоколад - 120 гр;
  • сливочное масло - 50 гр;
  • яйца - 2 шт;
  • сахар - 70 гр.

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 160 градусов.

Шоколад смешиваем с сахаром (можно заменить на сахарозаменитель или сироп глюкозы) и растапливаем на водяной бане или в микроволновой печи.

Хорошенько вымешиваем полученную массу и остужаем при комнатной температуре.

В отдельной миске взбиваем масло с сахаром, добавляем яйца и шоколадную смесь, снова перемешиваем.

Полученную массу выпекаем в заранее разогретой духовке в течении 15-20 минут (готовность проверяем зубочисткой). Торт должен оставаться чуть влажным.

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Рецепт невероятно вкусного и быстрого десерта, который вы точно оцените по достоинству и будете готовить снова и снова.
 
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