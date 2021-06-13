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Рай для сладкоежки: шоколадный торт без муки за 15 минут
13.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Если вы читаете этот рецепт, то вам больше не придется тратить время на сложносочиненные десерты или впадать в отчаяние при виде нежданных гостей. Быстрый шоколадный торт из самых простых ингредиентов, которые точно завалялись на полках и в холодильнике, порадует вас невероятным вкусом и простотой в приготовлении.
Рецепт быстрого и легкого торта без муки, который вы приготовите на раз-два-три - в руководстве Sputnik. Порадуйте своего внутреннего сладкоежку!
Ингредиенты (на 3-4 порции) :
Способ приготовления:
Разогреваем духовку до 160 градусов.
Шоколад смешиваем с сахаром (можно заменить на сахарозаменитель или сироп глюкозы) и растапливаем на водяной бане или в микроволновой печи.
Хорошенько вымешиваем полученную массу и остужаем при комнатной температуре.
В отдельной миске взбиваем масло с сахаром, добавляем яйца и шоколадную смесь, снова перемешиваем.
Полученную массу выпекаем в заранее разогретой духовке в течении 15-20 минут (готовность проверяем зубочисткой). Торт должен оставаться чуть влажным.
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Рецепт невероятно вкусного и быстрого десерта, который вы точно оцените по достоинству и будете готовить снова и снова.
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