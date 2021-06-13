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Экс-президент Колумбии Сантос извинился за убийства армией мирных жителей

13.06.2021 09:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос принес публичные извинения за расправы военнослужащих над гражданскими лицами.

С 2002 по 2008 годы армия южноамериканской республики убила 6402 мирных жителя, признал экс-глава государства на слушании Комиссии по установлению истины в пятницу, 11 июня. "Я прошу прощения из глубин своей души у всех матерей и семей, ставших жертвами этого ужаса", - заявил он.

Военнослужащие расправлялись с гражданскими лицами, а после выдавали их за убитых бойцов повстанческих формирований с целью выполнить план по числу уничтоженных противников и получить вознаграждение, объяснил Сантос, с 2006 по 2009 годы возглавлявший министерство национальной обороны, передает DW.

Он объяснил, что Альваро Урибе Велес, в те годы занимавший пост президента, "не желал" сменить стратегию в отношении леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC).

В сентябре 2016 года власти Колумбии и представители FARC подписали мирное соглашение, тем самым завершив гражданскую войну, длившуюся более 50 лет. Некоторые из повстанцев отказались сложить оружие и после окончания противостояния. Их действия не раз приводили к гибели активистов и представителей коренных народов южноамериканской страны. Сантос, являвшийся президентом в 2010-2018 годах, в октябре 2016-го был удостоен Нобелевской премии мира за усилия по окончанию многолетнего конфликта, унесшего жизни более 220 тысяч человек.

 
 
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Бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос принес публичные извинения за расправы военнослужащих над гражданскими лицами.
 
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